Систему збору пластикового сміття в Тихому океані запустила голландська компанія Ocean Cleanup. Про це розповіла газета USA Today в суботу, 9 вересня.
Її розробка під назвою System 001 – це плаваючий бар'єр довжиною близько 600 метрів U-подібної форми, який йде під воду на 2,7 метра.
В міру накопичення сміття його транспортуватимуть спеціальними кораблями на сушу для утилізації.
System 001 обладнана ліхтарями, камерами і датчиками, «харчується» установка сонячною енергією.
Тестові випробування системи пройдуть біля берегів Каліфорнії.
Вчені-екологи також з'ясували, що сигаретні фільтри –найшкідливіше сміття для Світового океану, оскільки воно накопичує токсини і довго не розкладається.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»