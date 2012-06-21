Компанія Realme з'явилася лише в середині травня 2018 року, але вже встигла навести чимало галасу в технічному світі. Чого тільки вартий недавно представлений флагман Realme X2 Pro, який при своїх дивовижних характеристиках коштує дешевше від конкурентів у півтора, два рази. Китайський бренд, крім усього іншого, примудрився потрапити до семірки найпопулярніших виробників смартфонів.
Згідно з останніми даними аналітичної компанії Counterpoint компанія Realme в третьому кварталі 2019 року зуміла реалізувати понад 10 мільйонів смартфонів, що перевищує результати аналогічного періоду 2018 року на 808%.
В результаті цього, Realme всього за півтора року зуміла не просто увірватися в десятку найуспішніших виробників смартфонів, але обігнати багатьох конкурентів, зайнявши аж сьоме місце. Попереду компанії розташувалися такі гіганти, як Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo і Vivo.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»