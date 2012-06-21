Летючі речовини з деяких напоїв негативно впливають на коронавірус і буквально блокують його. До такого висновку прийшла міжнародна група західних біологів.

Як випливає з опублікованих в електронній науковій бібліотеці bioRxiv дослідженнях, експерти помітили, що найменше поширення пандемії можна спостерігати в країнах Південно-східної Азії. За основу гіпотези вченими був узятий той факт, що саме в цьому регіоні поширене вживання чаю.

У ході проведених тестів вчені з'єднували розчин вірусу і екстракти чайного листя. Крім того поміщали різні чайні культури на вже заражені клітини. З’ясувалося, що чорний чай не тільки успішно придушував вірусні клітини за рахунок молекул теазінензіна А (TSA), але і повністю блокував їх розмноження. До слова, теазінензіна А є антиоксидантом і у великій кількості знаходиться в листі чаю. Зелений чай також в рази зменшував швидкість попадання частинок вірусу у здорові клітини. Це стало можливим завдяки присутності в ньому речовини галлата епігаллокатехіну (EGCG).

У той же час вчені відзначають, що це тільки лише лабораторні дослідження. Тому ставитися до висновків експериментів рекомендують з обережністю і стриманим оптимізмом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»