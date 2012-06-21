В Італії 4 травня закінчується карантин, але культурні пам'ятки країни відкриють трохи пізніше цього терміну, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на італійські ЗМІ.
Першими відкриються пам'ятки та музеї, які зможуть забезпечити всі заходи безпеки. Про це заявив міністр культури і туризму Італії Даріо Франческіні. Першими розпочнуть працювати культові пам'ятники, наприклад, Колізей, Помпеї. Про відкриття кордонів поки що не йдеться. Франческіні заявив, що на цьому етапі італійська влада вирішили зосередитися на внутрішньому туризмі. Сім'ям з низькими доходами планують виділити кошти на відпочинок на курортах країни: по € 500 на сім'ю або меншу суму, але на кожну людину.
В Італії станом на 27 квітня на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 193 тисячі чоловік, з них більше 25 тисяч людей померли, ще 61 тисяча осіб одужали.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»