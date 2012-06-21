Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У третьому кварталі 2020 року промислове виробництво в Україні може знизитися на 11% порівняно з другим кварталом. Це в свою чергу призведе до річного падіння економіки на 5%. Саме такий прогноз озвучено Національним банком України.
Як зазначають фахівці регулятора, карантинні заходи, які було введено у країні з середини березня 2020 року, призвели не лише до значного зменшення активності роботи підприємств та компаній, а й значною мірою посприяли зниженню купівельної спроможності фізичних та юридичних осіб.
Утім, у Нацбанку України розраховують, що після падіння обсягів виробництва в країні в 2020-му, у 2021 році слід очікувати на їхнє зростання — на 5%.
Низка економістів України та світу, вважає, що нинішня криза-2020 буде все-таки учетверо сильнішою порівняно з подіями 2008 року. В цілому показники ВВП найрозвиненіших країн світу можуть знизитися на 35% порівняно з 2019 роком.
Як повідомляв нещодавно «Урядовий кур’єр», згідно з аналітикою Інституту міжнародних досліджень, у 2020 році слід очікувати дещо скромнішу цифру падіння економіки України — 3,1% порівняно з 2019 роком. Однак фахівці установи на відміну від керівництва Нацбанку вважають, що наступного —2021 року — про зростання ВВП казати не можна. За їхніми прогнозами, цей показник у 2021 році знизиться ще більше — на 6,4%.