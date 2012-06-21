Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Центр об’єднаної територіальної громади місто Тростянець на Сумщині продовжує приємно дивувати земляків та гостей міста ексклюзивними новинками. Ось і недавно тут з’явилася музична лавочка, виконана з дотриманням усіх вимог цього виду мистецтва. На ній є клавіші, ліра, елементи нот, за якими, до речі, можна зіграти відому народну пісню «Вийди-вийди, Іванку». Саме її свого часу використав в одному зі своїх творів видатний композитор Петро Чайковський — у 1864-му році на запрошення князя Олексія Голіцина маестро відпочивав тут і написав увертюру до драми Олександра Островського «Гроза».
До речі, це далеко не єдиний його твір на українську тематику. У творчій спадщині композитора також опери «Черевички» та «Мазепа», пісні-романси на вірші Тараса Шевченка, Друга симфонія та Перший концерт, інші зразки з українським національним колоритом.
За словами голови Тростянецької ОТГ Юрія Бови, лавочку встановили біля приміщення місцевої музичної школи, яка носить ім’я Петра Чайковського, а на її облаштування та впорядкування навколишньої території витрачено 8 тисяч гривень із бюджету громади.