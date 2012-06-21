Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Тростянці на Сумщині розпочав роботу комунальний заклад міської ради «Інклюзивно-ресурсний центр».
Його фахівці – вчитель лікувальної фізкультури, психолог, логопед, дефектолог – безкоштовно надають комплексну психолого-педагогічну та корекційну допомогу дітям з особливими потребами віком від 2 до 18 років.
Для того, аби одержати допомогу, не потрібні довідки чи попередні записи: досить звернутися до фахівців, які й призначають відповідні заняття.
Такий заклад потрібний насамперед батькам, чиї діти готуються йти до школи.