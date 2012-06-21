Іванка МІЩЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Після пожежі, яка сталася у місцевому будинку-інтернаті, підопічні поки що живуть у лікарні. «Тут, головне не коштовність дарунка (у будинку ветеранів добре забезпечення, харчування, чиста білизна, догляд персоналу), а увага. Щоб старенькі відчули, що про них не забули і дбають», — кажуть активісти громадської організації «КалинаПресс» з Троїцька.
Вони закликають небайдужих людей спільно зробити добру справу і втішити стареньких, які пережили неабиякий стрес, коли рятувалися від пожежі. Серед ідей, які обговорюються: пошити для літніх людей захисні маски або придбати в аптеці та подарувати, пригостити літніх людей домашньою консервацією, тобто принести варіння та соління, а ще — книги.
Самі активісти уже зібрали перші такі подарунки та домовилися із керівництвом будинку про відвідини людей поважного віку.