Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Добовий приріст захворюваності в Туреччині 16 квітня показав максимум з початку пандемії, склавши 63 082 випадки, після чого почав поступово знижуватися. За останній місяць кількість випадків на коронавірусну інфекцію стабілізувалися на рівні 5-6 тисяч заражень.

Можливо, що ситуація знову погіршиться. У країні почалося швидке поширення штаму «дельта». Кількість випадків зараження цим штамом зросла в Туреччині за тиждень з 286 до 750 осіб, тобто збільшилася майже втричі. Правда, щодо штаму «дельта плюс» положення залишається стабільним, зростання випадків не зафіксовано.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливе введення обов'язкової вакцинації, глава мінохоронздоров'я республіки Фахреттін Коджа заявив, що мова про примусову вакцинацію не йде, відомство вважає за краще «метод переконання».

Вакцинація від коронавірусу вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech розпочалася в країні в січні. З березня в Туреччині також застосовується вакцина Pfizer / BioNTech. За даними міністерства охорони здоров'я республіки, 38 мільйонів жителів отримали першу дозу, а дві дози – понад 17 мільйонів.

Штам «дельта плюс» володіє мутацією, яка потенційно може зробити вірус більш смертоносним, впевнені у ВООЗ. Також, виявлений в Індії штам «дельта», має високу контагіозність (властивість інфекції передаватися від хворих організмів здоровим). Нині штам «дельта» розповсюджений у 85 країнах.