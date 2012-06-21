Вивчаючи соціальне, культурне і політичне життя елліністичного періоду на території сучасної Туреччини, тривають розкопки Смирнського театру (провінція Імірськ). Ця історична пам’ятка була покрита землею протягом 1500 років. Археологи з університету Докуз Ейлюль проводить розкопки у старому місті Смирні, заснованому 2400 років тому. Під час розкопок вчені знайшли теракотові статуетки, які зображають знаменитих художників того періоду. Чудові артефакти залишать зберігатися в Смирнському театрі, в якому створять музей.
Професор археології Акін Ерсой розповідає про сам театр: «Театр вміщував майже 19 000 глядачів і був побудований у третьому столітті до нашої ери. Він прослужив 700 років і був місцем проведення незліченної кількості театральних постановок і релігійних ритуалів». Ерсой повідомив, що перші роботи щодо розкоп театру було розпочато ще в 2012 році.
Зважаючи на те, що суперництво між полісами (давньогрецькі міста-держави) відображало пишність їх будівель у ті часи, Ерсой сказав, що розміри театру в Смирні можуть конкурувати навіть з розмірами театру в легендарному Ефесі. Ефес був величезним для тієї епохи грецьким полісом, на піку процвітання нараховуючи понад 220 тисяч жителів. Будучи заснованим ще в десятому столітті до нашої ери, Ефес був вкрай важливим центром грецької культури на території Малої Азії, а розташовувався він південіше Смирни. Сам факт того, що Смирна виявилася здатною змагатися з Ефесом, суттєво піднімає її статус як культурно-історичної пам'ятки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»