Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
«Попри непрості часи, українці за кордоном мають триматися разом. Разом ми — сила!» — стверджують у соцмережі працівники консульства України в турецькому курортному місті Анталія. І щиро тішаться, що такі важливі слова вдалося підкріпити доброю справою. Адже 45 співвітчизникам, які складають 15 українських родин та опинилися у скруті, дипломати разом з благодійниками зуміли допомогти продуктовими наборами. Кожній сім’ї вручили по три пакунки, в які поклали, крім фруктів та овочів, також яйця, ковбасні вироби, макарони, сир, рис.
Дипломати нагадали, що українські родини, яких підтримали продуктовими пакунками, реєструвалися за спеціальною формою. Тож запросили зробити так й інших, які перебувають зараз у складних обставинах, важкому матеріальному становищі.