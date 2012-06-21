Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Карантин через спалах коронавірусної інфекції завадив урочисто відкрити барельєф Тарасові Шевченку в Анталії (Туреччина). Цей захід планували на квітень, але мусили перенести на невизначений термін. Пам’ятний знак великому українцю постане у престижному районі цього курортного міста — Муратпаша, де торік облаштували парк української культури «Ukrayna kültür parkı».
І парк, і барельєф Великому Кобзарю з’явилися стараннями, зусиллями та активністю місцевої громади «Українська родина» та її очільниці Віти Михайлової, колишньої жительки Кропивницького. Підтримку в цій поважній справі українці відчули й від адміністрації району Муратпаша.
Пам’ятний знак встановлять під патронатом Світового конгресу українців. Основні кошти на виготовлення та встановлення цієї скульптурної композиції надійшли від Віти Михайлової та тутешнього бізнесмена Тарика Юкселя.
Великий український поет постає на барельєфі молодим, у вишиванці, з «Кобзарем» у руках. Під скульптурним Тарасовим портретом українською та турецькою мовами викарбувані його крилаті рядки:
Учітеся, брати мої!
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь, −
Свого не цурайтесь.
З проханням перекласти ці рядки турецькою мовою Віта Михайлова звернулася до Тудори Арнаут, доцентки кафедри тюркології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Адже пані Тудора видала у Стамбулі збірку «Kobzar» (Seçmeler)» («Кобзар». Вибране») з творами Тараса Григоровича у власному перекладі. На стелі з барельєфом Шевченку також викарбують турецькою Тарасів «Заповіт».