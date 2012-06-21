Керівництво американської компанії Twitter назвало указ президента США Дональда Трампа про регулювання діяльності соціальних мереж «загрозою свободи слова в інтернеті».
«Цей виконавчий указ (документ не потрібно проводити через Конгрес — прим. ред.) відображає реакційний і політизований підхід до чинного законодавства США», — йдеться в заяві компанії.
В інтернет-гіганті відзначили, що в США вже діє закон про етику в сфері комунікацій, який захищає американські інновації. «Спроби в односторонньому порядку порушити його загрожують у майбутньому онлайн-висловлюванням та свободи в інтернеті», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент США напередодні підписав указ, який розширює права влади з регулювання діяльності соціальних мереж.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»