Столичний метрополітен запустив нову відеоінформаційну систему. Планується надавати киянам дані навігації, транслювати відео з правилами поведінки у метро та рекламою, а також здійснювати відеонагляд під час руху потяга.
– Пасажири отримуватимуть інформацію про наступні станції, пересадки, а також цікаві правила метро та іншу необхідну інформацію. А відеонагляд у вагонах – це додатковий рівень безпеки під час поїздки, – пояснив Дмитро Пеклун, заступник начальника КП «Київський метрополітен».
Без реклами на екранах обійтись не вдалось, оскільки інвестором проекту є рекламна компанія. Повідомляється, що система складатиметься з 2400 моніторів у вагонах. Спершу їх випробують на модернізованих потягах, а потім вже на усіх інших. На екранах розташується рухомий рядок, буде показано візуалізацію руху поїздів з дронів, тексти дублюватимуться англійською мовою.
Що стосується відео з правилами поведінки, то поки запустять 9 роликів: про зручність користування карткою, необхідність поступатися місцем, знімати наплічник та не заступати за обмежувальну лінію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»