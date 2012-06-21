Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вапнярській об’єднаній територіальній громаді, що у Томашпільському районі Вінницької області, відбулося футбольне свято, приурочене до Дня Незалежності України.
На стадіоні «Локомотив» гравці 2004-2005 років народження змагалися за цінні дарунки і кубки від ініціаторки спортивного заходу – депутата обласної ради Лариси Білозір. Головний приз – поїздка на гру «Динамо-Київ». У турнірі взяли участь 8 команд з різних куточків області.
Перше місце виборола команда «Мрія» (Вапнярка), гравці якої у фіналі здолали суперників з «Ниви» (Вінниця). Тож юні вапнярчани поїдуть до Столиці побачити футбольне дійство за участю «Динамо» (Київ).
«Дуже хочеться, щоб такі заходи стали доброю традицією для кожної з громад, щоб підтримувався дитячий спорт. Наше спільне завдання, щоб здоровий спосіб життя набував все більшої популярності. Я намагаюся підтримувати спортивні заходи та проекти, спрямовані на популяризацію активного способу життя. На рідній Тростянеччині цьогоріч спільними зусиллями вдалось відкрити реконструйований спортивний комплекс, де нині розміщено більше 20 гуртків для молоді», – сказала Лариса Білозір.
Жодна команда-учасниця не залишилась без подарунків, всі отримали футбольні м'ячі для тренувань, а кращі гравці персональні дарунки.