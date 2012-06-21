У Василівському районі урочисто відкрили територіально-сервісний центр 2347 МВС України в Запорізькій області. Він став п’ятим із семи запланованих до відкриття в Запорізькій області. У районі 79 тисяч жителів, зареєстровано 25 тисяч автомобілів, тож необхідність відкриття такого центру саме у Василівці виправдана.
— Щодня тут надаватимуть близько 30 послуг, серед них реєстрація транспортного засобу, видача довідок, складання іспитів на право керування транспортним засобом тощо, — зазначив на відкритті центру заступник начальника Головного сервісного центру МВС України Артем Коробка. — В офісі центру створено всі умови, щоб послуги були для громадян доступними, якісними та прозорими.
У межах реформування МВС України ще в 2015 році постановою Кабінету Міністрів створено територіальні органи з надання сервісних послуг МВС. У Запорізькій області заплановано створити сім таких центрів: двох у Запоріжжі та по одному в Мелітополі, Бердянську, Пологах, Енергодарі, Токмаку. Вже підготовлено проектно-кошторисну документацію нового приміщення сервісного центру в Бердянську, відкриття якого заплановано в цьому році. А в населених пунктах, де немає стаціонарних центрів, послуги надає мобільний сервісний центр МВС, який запрацював в області із квітня 2017 року. За час роботи він надав понад 520 адмінпослуг.
Новий сервісний центр МВС у Василівці — це відкритий офіс із сучасними технологіями, системою комунікацій, де запроваджують електронну чергу та здійснюють моніторинг співробітників.