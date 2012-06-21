Про це в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» розповів Надзвичайний і Повноважний посол в Україні Манодж Кумар БХАРТІ.

«Мої далекі предки створили Веди — найдавніші манускрипти, відомі людству, що існують сім тисяч років, а може, й більше. Це 100 тисяч віршів, які дають нам вражаючу інформацію! До речі, в українській мові і цих манускриптах є багато спільного: принаймні я знаю про понад дві тисячі схожих слів. Веди в давній Індії охоплювали всі галузі знань, навіть любов і секс, це відома Камасутра. Але це таке сьогоднішнє її розуміння, насправді це була наука, як зробити наступні покоління кращими за нинішні», – сказав Кумар Бхарті.

Надзвичайний і Повноважний посол також розповів, що в Індії нині є 22 офіційні мови, які записані в Конституції й відрізняються одна від одної як, скажімо, німецька від французької? А загалом в країні 325 мов та 1652 діалекти.

«Індія — це держава із 29 штатів, у кожному з яких своя мова, історія, культура й навіть їжа. Але всі вони мирно живуть під одним прапором — оце і є наше різноманіття, в якому ми, до речі, постійно прогресуємо. Тобто 70 років нашої незалежності ми демонструємо світові приклад того, чим Євросоюз хоче стати: великим спільним домом, під дахом якого комфортно всім, хто його обрав. А в Україну я теж щиро закоханий. Навіть сказав би так: «Індія — моя мати, а Україна — дружина»», – зауважив дипломат.

Розповів Кумар Бхарті і про індійську філософію:

«Кращий спосіб здобуття знань — медитація. Саме в стані глибокої медитації ви отримаєте ці знання, але нікому їх не передасте — вам просто не повірять. І це теж один із стовпів індійської філософії. Тому у Ведах є маячки, прямуючи за якими, ми можемо отримати абсолютні знання, і тоді станемо такими, як боги. Ось така філософія робить індійців, без перебільшення, найтолерантнішою нацією у світі. Не важливо, яка у вас релігія, важливо, що через неї ви прийшли до правди. А бог — це тільки шлях до глибокої медитації, яка дає абсолютні знання. До речі, мета йоги — тренування розуму й тіла для стану глибокої медитації. В індійській філософії вважається, що наш шлях не закінчується тільки земним життям: відповідно до неї, ми всі є душами. Наші душі могли зустрічатися в минулому, а можуть зустрітися і в майбутньому. Адже в житті часто буває, що хтось допомагає вам у критичні моменти? Значить, ваша душа робила цій душі щось хороше в минулих життях».