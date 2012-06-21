Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Черкаській області недавно увело в експлуатацію новозбудовану водопровідну мережу в селі Велика Севастянівка, що в Христинівському районі на Черкащині.
Протяжність водогону — 18,85 кілометра. Замовник будівництва — виконавчий комітет Великосевастянівської сільської ради. Реалізація проекту дала змогу забезпечити селян якісною питною водою і в достатній кількості, адже централізованого водопостачання в селі досі не було, а вода в колодязях, особливо в літній період, зникала.
Як повідомили в прес-службі облдержадміністрації, в області планують забезпечити якісною питною водою й інших жителів сільської місцевості. Цими днями видано дозволи на будівництво нових водогонів у селах Черкаської області. Централізована мережа водопостачання з’явиться в Христинівському та Уманському районах. Зокрема, в селі Орадівка збудують 15,23 кілометра водогону, в селах Козаче — 7 кілометрів, Мала Севастянівка — 6,9, Паланка — 14,5 кілометра. Загальна протяжність майбутнього водогону становитиме майже 44 кілометри. Замовники будівництва — місцеві органи самоврядування.