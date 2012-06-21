Прийнятий британським парламентом закон про відтермінування Brexit набув чинності 9 вересня. Документ отримав королівську санкцію Єлизавети II, передає телеканал Sky News.
Як відзначають політологи, закон спрямований на те, щоб уникнути так званого жорсткого Brexit, який може обернутися довгостроковими негативними наслідками для британської економіки. Документ зобов'язує уряд Бориса Джонсона просити Брюссель про відстрочку виходу Великобританії з ЄС на три місяці – до 31 січня 2020 року. Парламент наполягає на відстрочку, якщо Лондон і Брюссель не зможуть узгодити умови майбутньої співпраці до 19 жовтня.
Однак британський прем'єр Борис Джонсон заявляє, що як і раніше не збирається просити ЄС про відстрочку і буде домагатися виходу країни з Євросоюзу не пізніше 31 жовтня. Політик запропонував провести дострокові вибори прем'єр-міністра 15 жовтня.
Раніше повідомлялося, що правляча Консервативна партія Великобританії втратила більшість в парламенті, коли її ряди покинув колишній заступник міністра юстиції Філіп Лі. Політик приєднався до Ліберально-демократичної партії.
Сполучене Королівство мало покинути ЄС ще 29 березня 2019 року, але палата громад так і не схвалила проект угоди про умови Brexit. У Брюсселі спочатку погодилися відкласти Brexit до квітня-травня, а потім перенесли його на 31 жовтня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»