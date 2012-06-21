Близько 970 тисяч жителів Великобританії (1,5% загальної кількості населення) відчували в липні симптоми захворювання, що викликається новим коронавірусом, протягом як мінімум чотирьох тижнів з моменту інфікування. Про це повідомляється в доповіді Національної статистичної служби (ONS) Сполученого Королівства.

Найчастіше (58% випадків) хворі скаржилися на тривалу стомлюваність.

Серед інших симптомів «довгого ковіду» експерти виявили утруднене дихання (42%), біль у м’язах (32%), а також порушення концентрації уваги (31%).

За даними служби, приблизно 650 тисяс осіб поскаржилися на те, що «довгий ковід» відчутно впливає на їхню повсякденну діяльність.

При цьому, згідно з інформацією ONS, найчастіше з тривалими наслідками COVID-19 стикаються люди у віці від 35 до 69 років, особи зі слабким здоров’ям, лікарі, що працюють із зараженими пацієнтами, а також жителі найбільш депресивних в соціально-економічному плані районів країни.