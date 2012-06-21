Вчені з Великобританії вже створили вакцину від коронавірусу, над якою працювали фахівці компанії компанії AstraZeneca і Оксфорда. Тепер британські дослідники випробовують новий препарат для боротьби з COVID-19.

Як повідомляє The Guardian, засіб на основі антитіл зможе запобігти зараженню коронавірусною інфекцією. Передбачається, що воно буде забезпечувати пацієнта моментальним імунітетом і захищати від інфекції протягом 6-12 місяців. Розробкою займаються фахівці Університетського коледжу Лондона і компанії AstraZeneca, препарат проходить стадію випробувань.

«Якщо ми зможемо довести, що це лікування працює і запобігає розвитку COVID-19 у людей, які зазнали впливу вірусу, це стало б чудовим доповненням до арсеналу зброї, що розробляється для боротьби проти цього жахливого вірусу», – розповіла керівник дослідження доктор Кетрін Хуліхан. Відзначається, що якщо препарат схвалять, то його зможуть застосовувати вже в березні або квітні 2021 року. За словами вчених, засіб зможе допомогти пацієнтам лікарень, жителям будинків престарілих та сім'ям, де потребують нагального лікування.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»