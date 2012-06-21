Влада Великобританії схвалила застосування вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Про це в середу, 2 грудня, повідомила пресслужба МОЗ Сполученого Королівства.

«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію незалежного Агентства з контролю за лікарськими засобами і виробами медичного призначення (MHRA) схвалити вакцину проти COVID-19 компаній Pfizer-BioNTech», – йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що це рішення було прийнято після кількох місяців ретельних клінічних випробувань і глибокого аналізу, які проводили експерти MHRA. Вони прийшли до висновку, що вакцина відповідає стандартам ефективності, безпеки та якості.

Як розповіли в пресслужбі німецької компанії BioNTech, було досягнуто згоди щодо поставок до Великобританії 40 мільйонів доз вакцини в 2020 і 2021 роках.

Раніше, 28 листопада, стало відомо, що американська авіакомпанія United Airlines почала доставку вакцин від COVID-19 компанії Pfizer на склади в США і Європі.

За день до цього президент США Дональд Трамп заявив, що поставки вакцини від коронавірусу в Сполучених Штатах розпочнуть на наступному тижні.

20 листопада компанії BioNTech і Pfizer оголосили, що фінальні випробування розробленої ними вакцини показали її ефективність на 95%.

9 листопада BioNTech і Pfizer розповіли про успішну третю фазу клінічних випробувань розробленої ними вакцини BNT162b2 від коронавірусу. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила про намір ЄС підписати контракт з ними на закупівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, почалося в кінці грудня минулого року. Осередком інфекції стало китайськемісто Ухань. За кілька місяців хвороба охопила понад 210 країн світу. 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу.

Згідно з даними Worldometer на 2 грудня, на планеті зареєстровано понад 64,2 мільйона випадків захворювання COVID-19, померло понад 1,4 мільйона осіб, вилікувалися 44,4 мільйона.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»