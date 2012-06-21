Феноменальний нюх собак можна використовувати для виявлення людей з коронавірусною інфекцією COVID-19. Як повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на дані інформаційного агентства Agence France-Presse, вчені з Великобританії, де вже стартував незвичайний дослідницький проєкт, вирішили з допомогою собак виявляти інфікаваних, що захворіли на COVID-19.
Ідею дослідження запропонували співробітники благодійної організації Medical Detection Dogs. Крім них, у проєкті беруть участь вчені з Даремського університету, а також представники Лондонської школи гігієни і тропічної медицини. Експерти впевнені, що проєкт матиме успіх, так як в минулому році співробітники Medical Detection Dogs вже навчили собак винюхувати онкологічні та деякі інші небезпечні хвороби.
«Ми не сумніваємося в тому, що собак можна навчити визначати інфікованих на коронавірусі по запаху, але нам потрібно знайти безпечний спосіб отримання зразків запаху. Зразки будуть використовуватися для навчання собак, які вже довели свої неймовірні здібності в подібних експериментах», - розповідає Клер Гест, засновниця благодійної організації.
Клер Гест зазначила, що головна мета проєкту - навчити собак знаходити людей, які переносять інфекцію без симптомів. Такі носії вірусу, як упевнені експерти ВООЗ, можуть бути найнебезпечнішим чинником, що сприяє поширенню небезпечної інфекції по світу. Якщо з'являться ефективні способи виявлення безсимптомних хворих, то у людства буде набагато більше шансів впоратися з пандемією COVID-19 в найкоротші терміни, вважають вчені.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»