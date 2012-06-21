У Великій Британії поліцейські управління Девона, Корнуолла та Дорсета, після 18-ти місяців тренувань, запустили в роботу спеціальний дрон-підрозділ. Відтепер кілька команд офіцерів за потреби можуть у будь-якому місці розгортати літальні апарати для затримання зловмисників.
Про це ukurier.gov.ua з посиланням на «DigitalTrends».
Наразі до обладнання «літаючої» поліції входять універсальні дрони «DJI Inspire», до яких можна підключити потужні тепловізійні камери та камери масштабування. Також використовується маленький «Mavic drone» від DJI.
Старший інспектор Джим Най, який очолює нову команду, назвав запуск дрон-підрозділу історичним кроком для поліції Великобританії. Він додав, що технологія буде використовуватися для цілого ряду завдань, у тому числі для допомоги в пошуку зниклих громадян, фотографування і відеозйомки місць злочинів та великих дорожньо-транспортних пригод. Крім того, дрони будуть залучені для боротьби з екологічними правопорушеннями у прибережних і лісових районах Великобританії.
«Дрони можуть допомагати поліції відстежувати підозрюваних під час інцидентів з вогнепальною зброєю або терористичних актів, так як це дозволить офіцерам швидко отримувати життєво важливу інформацію і швидко реагувати на ситуацію», — наголосив Джим Най.
Єдиний недолік дрон-підрозділу — непридатність працювати в екстремальних погодних умовах, коли йде дощ чи віє сильний вітер.