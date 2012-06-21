Бельгія вже готується до поступового скасування обмежувальних заходів, серед яких – поступове відновлення занять у початковій та середній школах із 18 травня. Проте міністерка освіти франкофонної частини Бельгії та Брюсселя Каролайн Дезір заявила, що з початком нового навчального року у вересні нормальний графік занять у школах може не поновитися повністю. Міністерка вважає, що бельгійським школам доведеться винайти новий алгоритм функціонування, якщо за літо пандемія коронавірусу COVID-19 не спаде.
«Якщо ми все ще будемо в ситуації, коли епідемія знову спалахне і виникне новий пік захворюваності, нам доведеться адаптувати до цих умов нашу школу», — сказав Каролайн Дезір. Вона також припустила, що «сценарій, за яким учні у вересні відвідуватимуть школу через день, — цілком реальний». За нових умов звичайний шкільний тиждень може бути реорганізовано з включенням «перебування у школі та дистанційного навчання», пояснила міністерка. «Наразі ми працюємо над тим, щоб відкрити школи з 18 травня, але ми вже повинні думати про те, як розпочати новий шкільний рік у вересні», — сказала вона.
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