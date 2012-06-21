NASA попередило про те, що скоро повз Землю пролетить астероїд. Він пройде на відстані меншій, ніж до Місяця. А природний супутник знаходиться на відстані від планети лише за 384 400 кілометрів.
Проліт астероїда 2011 ES4 очікується у вересні. Діаметр небесного тіла дорівнює 22-49 метрів. 1 вересня астероїд пролетить поряд із Землею на відстані 71 805 кілометрів. Це набагато менше відстані до Місяця, але боятися астероїда не слід: його діаметр занадто малий.
2011 ES4 класифікується як об'єкт групи навколоземних астероїдів «Аполлон». Орбіти таких тіл час від часу перетинаються із земною в міру того, як планета обертається навколо Сонця. Вчені не спостерігали за 2011 ES4 з березня 2011 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»