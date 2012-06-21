Новий вид комахи, виявили вчені глибоко в печері в Канаді. Як з’ясувалося – це невідомий древній вид комахи. Сенсація полягає в іншому, адже комаха вижила з часу останнього льодовикового періоду, який закінчився майже дванадцять тисяч років тому. Вчені назвали примітивне членистоноге Haplocampa wagnelli.
Комаха живе у печерах Ванкувера, Британська Колумбія, недалеко від міста Порт Альберні. Але саме присутність цього виду в печері, яка до досі була вкрита товстим крижаним шаром, говорить про те, що це криптид, істота, яку вважали вимерлою. Печера, де живе Haplocampa wagnelli, була скута кригою протягом останніх 26 тисяч років.
Під час останнього льодовикового періоду великі льодовики покривали більшу частину Північної Америки, Північної Європи та Азії. Крижаний покрив досяг своєї найбільшої зони покриття близько 26 500 років тому, перш ніж, нарешті, відійшов. На відміну від інших пристосованих до печерного життя видів, які мають подовжені і тонкі тіла, Haplocampa wagnelli має злегка подовжені вусики і кінцівки, а також більш широке тіло.
Подальші дослідження наштовхнули вчених на думку, що знайдений вид не є виключно підземним і, ймовірно, колись істота жила в грунтовому середовищі. Це говорить про те, що комаха буквально законсервувалося в печері, втративши можливість еволюціонувати. Ентомолог Альберто Сендра і місцеві дослідники Крейг Вагнелл Тоуни Лем і Фелікс Оссігі-Бонанно це зробили відкриття. Сендра і Вагнелл є співавторами цього дослідження.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»