У японському місті Йокогама померла найстаріша людина на Землі - 117-річна Тис Міяко.
Про смерть жінки у сьогодні оголосило Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії, передає ТАСС.
Тис Міяко народилася 2 травня 1901 року. Титул найстарішої людини на планеті вона удостоїлася трохи більше трьох місяців тому – після того, як 22 квітня в віці 117 років померла її співвітчизниця Набі Тадзіма.
Тепер найстарішою людиною планети також вважається японка– це Кане Танака, яка народилася 2 січня 1903 року.