Цього року вперше в історії України Київський військовий ліцей імені Івана Богуна поповнять не лише хлопці, а й дівчата.
Про це військовим журналістам розповіла Юлія Микитенко, учасник бойових дій, яка сьогодні працює вихователем у військовому ліцеї, передає прес-служба Міноборони на офіційному сайті.
Повідомляється, що у ліцей планують набрати близько тридцяти дівчат. До їх вступу вже почалась підготовка.
Юлія Микитенко, майбутній командир взводу заявила, що умови для дівчат будуть такими ж, як у хлопців.
Начальник КВЛ імені Івана Богуна Ігор Гордійчук розповів, що багато хто з колективу ліцею вже має досвід роботи з дівчатами.
«Це завдання нам по силі», – сказав Ігор Гордійчук.
Він також розповів, що призначена на наступний навчальний рік командиром взводу дівчат Юлія Микитенко – справжній бойовий офіцер.