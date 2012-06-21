Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Новорічних свят 52 родини військовослужбовців та пенсіонерів Національної гвардії отримали у Вінниці сертифікати на житло у новому будинку. Це 9-ти поверхівка на 72 квартири (одно-дві- і трикімнатні), яку зведено за 2 роки.
«Достойний рівень соціального захисту для військовослужбовців та їх родин, зокрема, і забезпечення житлом, є одним із пріоритетних завдань керівництва держави та Національної гвардії України. Військовослужбовці, які щоденно захищають Україну, її територіальну цілісність і суверенітет повинні мати гідні умови проживання», – зазначив, вітаючи новоселів, командувач Національної гвардії України генерал-лейтенанта Микола Балан.
Більшість квартир отримали військовослужбовці військових частин Національної гвардії України вінницького гарнізону 3008, 3028, які з перших днів виконували службово-бойові завдання в АТО/ООС у містах Маріуполь, Слов'янськ, Попасна, Дебальцеве, населених пунктах Золоте, Гірське та інших. Решта сертифікатів на житло отримають сім’ї нацгвардійців по місцю проходження служби з інших регіонів України.