Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Перепади температури цієї зими призвели до пошкодження дорожнього покриття. У Вінниці протягом зими за можливості такі ділянки ремонтували на магістральних вулицях. Наразі погодні умови дають можливість працювати активніше над консервацією пошкодженого покриття з використанням технології аналогічної до «холодного асфальту». Тому у місті сформували 9 бригад, які у найближчі дні зроблять ремонт на 28 вулицях, щоб транспорту було більш зручно рухатися.
Роботу кожної бригади координує працівник департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. «Консервація доріг за технологією, аналогічною до «холодного асфальту», проводиться для того, щоб покриття далі не руйнувалось. Навесні, як тільки дозволять погодні умови, ми розпочнемо масштабний поточний ремонт вулиць», – зазначив заступник директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк.
Принагідно зауважимо, що кожного року дороги у Вінниці стають кращими. Зокрема, і в приватному секторі, якого в місті чимало. Наприклад, торік на умовах співфінансування тут було заасфальтовано ділянки на 30 вулицях: використано 1,7 мільйона гривень коштів мешканців приватного сектору та 17 мільйонів з міського бюджету. Себто, частка людей становить 30% , а міського бюджету – 70%.