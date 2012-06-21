Вінничани дедалі більше прагнуть самостійно управляти спільною власністю. До створення об’єднання співвласників багатоквартирних будинків мешканців заохочує і міська рада, яка протягом останніх років прийняла рішення щодо підтримки ОСББ. Як показує практика, ефективний інструмент — капітальний ремонт одного з видів конструктивних елементів за рахунок міського бюджету. Мешканці самі обирають, що їм треба зробити в будинку, — дах, фасад чи замінити мережі. Виконати інші ремонтні роботи, зокрема і з підвищення енергоефективності, можна за програмою співфінансування, коли міський бюджет бере на себе 70% витрат, а 30% сплачують мешканці. Це дієві стимули.
«На 1 січня цього року в 598 багатоквартирних житлових будинках міста функціонують 562 ОСББ. Протягом минулого року створено 91. У процесі створення об’єднання перебуває 11 будинків», — повідомив начальник відділу з розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міської ради Ігор Іванов.