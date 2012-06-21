Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці гостинно прийняв малят новий дошкільний заклад, який у районі Замостя збудували за сучасними вимогами. Зокрема, у ньому є спортивна і музична зали, медичний блок, кабінет практичного психолога. Зможуть діти досхочу побігати та полазити і на відкритому повітрі: для цього на території облаштували спортмайданчик та 4 ігрових майданчика: усі з якісним штучним покриттям.
Наразі у дитсадку працює чотири групи двох вікових категорій малят. Загалом він розрахований на сто місць. Дітям тут затишно і безпечно. Проєктом передбачено норми підвищеної безпеки, а температуру в приміщенні регулює індивідуальний тепловий пункт.
Збудував його інвестор, який поряд споруджував житлові будинки. А коштом міського бюджету у сумі 2,5 мільйона гривень придбали все необхідне.
Нині в міській електронній черзі у дитсадки перебуває 279 дітей. Цього року планується ввести в експлуатацію ще один навчальний заклад, а також один заплановано у наступному році.
«Надалі будемо бачити, в яких мікрорайонах міста є потреба, і будемо там працювати. Нам постійно треба підвищувати якість надання послуг з виховання дітей», – зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.