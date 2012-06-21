З часу впровадження децентралізації у Вінниці предметно переймаються питанням термомодернізації приміщень дитячих садків і шкіл. З 91 освітнього закладу вже утеплено 25. Роботи виконують і тепер, адже цього року зима аномально тепла. Наприклад, у дитсадку № 26, де роботи почали ще влітку, роблять відкоси, утеплюють фасад і горище. А в дошкільному закладі №21 замінюють вікна та зовнішні двері на енергоощадні, завершують крити дах металочерепицею. Загалом нині роботи проводять у семи дитсадках міста, а в травні розпочнуть ще в одному. Термомодернізація приміщень дає змогу поліпшити умови перебування дітей, а також за рахунок підвищення енергоефективності менше споживати енергоресурсів, що заощаджує кошти міського бюджету.
«Ми контролюємо якість виконання робіт підрядними організаціями. У кожному дитсадку мають бути комфортні умови для перебування дітей. Це головна мета програми прискореної термомодернізації. Тому будівельники працюють і тепер, адже погодні умови дають змогу», — зазначив директор департаменту капітального будівництва міської ради Ігор Кравець.