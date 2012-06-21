Вінницькі муніципальні автобуси тепер миють не вручну, а на сучасному автоматизованому комплексі за допомогою портальної машини Kаrcher. Це поліпшило якість роботи, зменшило час та оптимізувало використання ресурсів. Зі слів директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» Михайла Луценка, система працює ефективно. Автобус заїжджає на новозбудований мийний комплекс, де встановили портальну мийну машину Krcher. Комп’ютер зчитує його розміри і програмує використання обладнання. Далі — за допомогою щіток, систем водорозподілення та водопідготовки відбувається миття автобуса.
У мийному комплексі встановлено датчики позиціонування, а також системи захисту від замерзання й водоочищення для повторного використання води. Для миття одного автобуса використовується 200 літрів води та 15 хвилин. Тож за годину обслуговують 4 машини. Продуктивність праці має значення, адже щодня на лінії виходять 50 автобусів, а всього їх 64.
«Подібні мийні комплекси використовують у Борисполі, на Одеському припортовому заводі та в інших великих компаніях. А для муніципального транспорту таке обладнання є лише у Вінниці. Нині думаємо про встановлення такого комплексу для тролейбусного управління. Для нас важливо, щоб транспорт був чистим, вчасно прибував на маршрути і якісно працювали водії й кондуктори. Тоді вінничани й гості міста будуть задоволені нашим транспортом», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.