У приміщенні регіонального центру сучасного мистецтва «Арт-Шик» відбулася завершальна виставка ІІ Міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник», мета якого — розвиток культурного потенціалу на різних рівнях, презентація кращих зразків художнього мистецтва, підтримка та заохочення до творчості художників України та інших держав. Нагадаємо, що в червні цього року відбулася презентація робіт та врочисте нагородження учасників та переможців пленеру. Загалом на звання «Кращого художника» претендували митці з України, Узбекистану, Грузії, Таджикистану та інших країн. Об’єктами мистецької інтерпретації учасників конкурсу стали визначні історичні місця, об’єкти культурної спадщини та пейзажі області та Вінниці.
На фінальній виставці представлено понад 80 кращих робіт 20 митців, 8 з яких є художниками з інших країн. Усі охочі мають можливість ознайомитися з їхніми творами. Організаторами заходу підготовлено видання, що містить докладну інформацію про творчість цих митців. Ініціатор проведення міжнародного мистецького пленеру — народний художник Володимир Козюк — звернувся зі словами вдячності до всіх, хто взяв участь у заході та в його організації. Він зауважив, що ідея втілення подібного проекту вже поширюється за межами України.