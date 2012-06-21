Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Протягом останніх років помітно покращилася культура водіїв у ставленні до пішоходів та загалом дотримання Правил дорожнього руху. Разом з тим, і тепер ще чимало прагнуть на «зебрі» проскочити з порушеннями, або припарковують авто у непередбачених для цього місцях, що ускладнює рух громадського транспорту чи заважає пішоходам.
У Вінниці майже за місяць роботи міські інспектори з паркування зафіксували 13 572 порушень зупинки та стоянки автомобілів. Поки що таким роз’яснюють та ставлять вимогу забрати власне авто. Якщо водій відсутній, на лобовому склі інспектори залишають інформаційну листівку, що він порушив вимоги правил. Роз’яснення – крок до впровадження системного підходу, за якого будуть накладати стягнення.
У міській раді завершують підготовку для фіксації порушень Правил дорожнього руху сучасними технічними засобами (фотозйомка та відеозапис). Інспекторам з паркування придбали необхідну апаратуру та спеціальні пристрої. До речі, їхню роботу тут будуть бачити в онлайн режимі: для цього у спеціально відведеній кімнаті, яка поряд з муніципальним ситуаційним центром, встановили великі монітори. Тож залишилося отримати відповідний доступ.
«Ми виконали усі умови для того, щоб нам МВС надало доступ до Єдиного державного реєстру власників транспортних засобів і до реєстру адміністративних правопорушень. Наразі чекаємо відповіді», –- зазначив начальник відділу паркування департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради Геннадій Богуславський.