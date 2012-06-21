На найкращій сцені області – у приміщенні Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського – майже 400 учнів отримали стипендії Вінницької міської ради. Заохочення спрямоване на підтримку талановитої та обдарованої молоді серед учнів та вихованців навчальних закладів системи загальної середньої та позашкільної освіти, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, клубних формувань та дитячо-юнацьких спортивних шкіл. «Я радий, що у нашій Вінниці стільки талановитої молоді, яка досягла певних звершень у різних сферах життєдіяльності. Я впевнений, що вами гордяться ваші батьки і пишаються ваші вчителі. Хочеться, щоб ви були патріотами нашого чудового міста і держави. Вітаю вас з наступаючи Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам гарного настрою, позитивних емоцій, нових досягнень!», – привітав стипендіатів міський голова Сергій Моргунов. Стипендії отримали переможці міських, обласних та Всеукраїнських етапів олімпіад з різних навчальних предметів, переможці Всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсів, фестивалів, спортивних змагань. Загалом – 394 учні та студенти навчальних закладів міста. Щомісячна стипендія становить для учнів 125 гривень, для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – 185, а ІІІ- ІV рівнів акредитації – 250 гривень.
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