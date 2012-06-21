У Вінниці прийняли програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на наступні 5 років, яка передбачає проведення комплексу заходів. Зокрема, і щодо розвитку об’єднань співвласників багатоповерхових будинків. Мешканці новостворених ОСББ можуть визначати самі два капітальних ремонти, які будуть зроблені коштами міського бюджету. Наприклад, ремонт покрівлі, мережі тепло- або водопостачання, каналізації, сходових клітини тощо. «У рамках реформування житлово-комунального господарства, згідно з рішеннями Кабінету Міністрів і відповідних законів є зміни по створенню ОСББ. Будинки, які були побудовані до 1970 року, ми підтримуємо щодо проведення двох капітальних ремонтів за рахунок міського бюджету, але не протягом одного року. Раніше робили один капітальний ремонт, який обирали мешканці. В даному випадку, враховуючи термін експлуатації житла, було прийнято рішення провести два капітальних ремонти на вибір мешканців у разі створення ОСББ з першого січня 2019 року», - зазначив міський голова Сергій Моргунов. Сьогодні у Вінниці зареєстровано 538 ОСББ, до складу яких входить 572 багатоквартирних будинків. Це кожна четверта багатоповерхівка житлового фонду міста.
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