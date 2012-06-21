Пілотний проект з виготовлення тролейбусів розпочала реалізовувати Вінницька транспортна компанія. Новий транспорт виготовлятимуть на основі корпусів МАЗ. Сидіння, електродвигун, систему управління та інші комплектуючі працівники підприємства встановлюватимуть самостійно, використовуючи вітчизняні та імпортні запчастини. У середньому, як пояснює директор КП «Вінницька транспортної компанія» Михайло Луценко, на виготовлення одного тролейбуса піде до трьох місяців часу. До кінця 2019 року підприємство планує випустити на маршрути чотири нових тролейбуси.
«У цьому році ми вирішили не випускати модернізовані трамвайні вагони «VinWay», натомість за підтримки міськради спробуємо розробити власний тролейбус, – каже Луценко. – Зараз тролейбусний парк Вінниці складають 160 одиниць, 120 з них це тролейбуси ЗІУ-9, які вже відпрацювали понад 30 років і часто потребують ремонту, а знайти запчастини стає дедалі важче. Більше того, вони досить енергозатратні на відміну від сучасних «Богданів», яких у нашому парку 40 одиниць. На сьогодні ми маємо можливості виготовляти тролейбуси, які б задовольнили нас і пасажирів за всіма параметрами. Вони мають бути економними, ремонтно-придатними та надійними. Розроблятимемо їх за типом «Богданів», але зі своїми «фішками». Це дозволить заощаджувати до 40 % споживаної електроенергії. Наразі виробництво тільки стартувало. До кінця поточного року завдання стоїть здати в експлуатацію чотири одиниці».
Нагадаємо, у 2018 році вінницькі транспортники виготовили два нових трамвайних вагони «VinWay», загалом новий трамваїв власного виробництва у місті вже десять. Останній – 32-метровий вагон може вмістити до 300 пасажирів – його майстри Вінницької транспортної компанії випустили до 105-річчя вінницького трамваю.