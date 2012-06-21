Культурно-мистецьке свято з відзначення 140-річчя з дня народження композитора Миколи Леонтовича ввійшло до Книги рекордів України. Експертна комісія протягом трьох днів на Вінниччині зафіксувала рекорд України «Виконання понад 100 творів Миколи Леонтовича на Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва імені Леонтовича».
Вручення дипломів відбулося під час гала-концерту в обласному академічному українському музично-драматичному театрі. 13 грудня, у день народження Миколи Леонтовича, у селі Марківка Теплицького району під звучання творів видатного композитора-земляка у виконанні народного аматорського хору «Відродження» керівники області та громадськість поклали квіти до могили Миколи Леонтовича. У приміщенні музею митця провели науково-практичну конференцію.
У Вінниці на центральному майдані відбувся флешмоб з виконання найпопулярнішого у світі новорічно-різдвяного твору великого українця. Заспівали «Щедрик» небайдужі вінничани, до яких долучилися хорові колективи з Чернігова, Одеси, Рівного та Харкова.
«Переконаний, що історична пам’ять — це не просто слова. Вона закарбовується в енергетичних кодах, які відображаються на долі кожної конкретної нації. Микола Леонтович через свій талант передавав нам усе те історичне й духовне, що є в українського народу. Це той фундамент, якого ми повинні дуже міцно триматись і передавати нащадкам. Фундамент, який позиціонує нас, українців, і поєднує через покоління, дає нам змогу й натхнення будувати нову сучасну демократичну Українську державу», — зауважив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.
Упродовж цього року в області провели багато культурно-мистецьких заходів з ушанування видатного земляка. Чимало планів попереду. Зокрема, за словами голови облдержадміністрації, наступного року в області планують створити професійний академічний хоровий колектив імені Миколи Леонтовича, а на найближчій сесії обласної ради депутати розглядатимуть питання присвоєння обласній філармонії імені Миколи Леонтовича.