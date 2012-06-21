У Вінниці за муніципальною програмою споруджують сьомий житловий будинок. У його першій пусковій черзі, яку днями ввели в експлуатацію, з 88 квартир 12 надали людям з колишнього аварійного будинку. Він був там, де тепер споруджують другу чергу багатоповерхівки.
За словами директора департаменту економіки та інвестицій міської ради Віталія Погосяна, всі відселені родини отримали нові квартири.
«Раніше ми жили в будинку, зведеному ще до війни. Я там прожила 49 років. Усі зручності були на вулиці. Коли почули, що будинок знесуть, то зраділи. У мене там була трикімнатна квартира, тут теж отримала трикімнатну. Новою дуже задоволена», — каже новосел Раїса Мельник.
Новий будинок утеплений, у квартирах індивідуальне опалення, енергоощадні вікна й металеві протипожежні вхідні двері. Є лічильники електроенергії, холодної води, газу тощо. А в дворі зробили гарний дитячий ігровий майданчик.
«Завдяки програмі муніципальне житло вже понад 600 вінницьких сімей змогли поліпшити житлові умови. Ми намагаємося зробити все, щоб працівники бюджетної сфери, молодь та інші категорії змогли придбати житло за прийнятною ціною», — зазначив заступник міського голови Владислав Скальський.
Другу чергу на 92 квартири в новобудові заплановано ввести в експлуатацію до кінця цього року. Вартість одного квадратного метра в ній найнижча на первинному ринку нерухомості міста — 9800 гривень.