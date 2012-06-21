Повну залу глядачів в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського зібрала вистава «Пори року або Yes, I can». У ній взяли участь люди с порушенням руху, зору та слуху (зокрема учасники танцювальної студії, що діє при міському центрі реабілітації «Гармонія»), а також професійний колектив школи танцю «Болеро» разом із хором міської школи №25. Загалом понад сто учасників долучилися до створення першого інклюзивного спектаклю.
«Я щаслива, що ми всі тут зібралися. Найважливіше — бачити і чути один одного, навіть якщо ми говоримо жестами. У спектаклі ми з колективом хотіли показати, що можна бачити і чути в будь-якому прояві. Сьогодні тут лунали вірші Юрія Прокопенка, якому важко говорити, але він видав свою збірку віршів. Олена Павлова їх читала з-за куліс, аби глядачі бачили, як вони звучать мовою жестів. Дякуємо авторам ідеї Тетяні Чистяковій та Ірині Борзовій, усім, хто долучився до створення вистави. Вінниця — місто, де можна рости і розносити добро по всій Україні», — зазначила урядова уповноважена з питань прав людей з інвалідністю Раїса Панасюк. Виставу поставили як пітчинг від Британської ради. Для глядачів танцювали вальс, танго, диско, сучасний танець, а також заспівали пісню мовою жестів. Усі зібрані кошти з продажу квитків будуть спрямовані на придбання спеціальних візків для танців.