Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У приміщенні міського NGO-хабу відбулася публічна презентація результатів впровадження проектів програми управлінського розвитку під назвою «Майстерня міських проривів». Серед проектів, які було успішно реалізовано, – створення центру підтримки інституцій громадянського суспільства «Місто зі змістом», розробка комунікаційного майданчику для бізнесу та влади – «City4Business», обоготворення шляхів розвитку велосипедного руху у місті, розробка освітньої програми «Fly Up» – злітна смуга для самореалізації молоді тощо.
«Минулого року ми разом із Павлом Шереметою і його командою розпочали працювати над проектом «Майстерня міських проривів». Представники міської ради, громадянського суспільства та просто активні містяни напрацьовували декілька спільних тем і їхнім завданням було їх реалізувати. Ми плануємо продовжувати працювати, адже у нас ще є інші ідеї, які маємо реалізувати», – зазначив заступник міського голови Владислав Скальський.
На завершення презентації представникам команд вручили сертифікати за успішну реалізацію напрацювань. Освітній курс відбувся в рамках проекту «Інтегрований розвиток міста Вінниця» за підтримки німецької урядової компанії GIZ.