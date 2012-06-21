Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці спостерігається зростання захворювання на ГРВІ та грип. За інформацією департаменту охорони здоров’я міської ради, протягом останнього тижня 2583 осіб звернулися по медичну допомогу. Збільшилася кількість хворих на стаціонарному лікуванні. Задля запобігання епідемічного поширення захворювання дітей на грип та ГРВІ, з 30 січня по 7 лютого у школах міста призупинено навчання. Це рішення прийнято на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Станом на 29 січня на стаціонарному лікуванні у Міській клінічній лікарні «Центр матері та дитини» перебуває 146 дітей. З них 29 з ГРВІ, 41 дитина хвора на грип, 39 – на пневмонію. Стаціонар розрахований на 95 місць, тож додатково розгорнуто 51 ліжко. У Дитячій обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 32 дитини, з яких 8 – з ГРВ, 19 – хворіють на грип, у 5 маленьких пацієнтів – пневмонія. У міській клінічній лікарні №1 перебуває 337 осіб…», – повідомив директор департаменту охорони здоров’я міськради Олександр Шиш.
Наступного тижня буде прийнято рішення про відновлення навчання у школах або продовження карантину. У залежності від ситуації.