Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
З 28 вересня по 26 жовтня цього року у Вінниці кожної суботи відбуватимуться традиційні осінні сільськогосподарські ярмарки. Щороку цієї пори з нетерпінням чекають городяни (особливо ті, які не мають дач), а також фермери. Для перших це добра нагода у спальному мікрорайоні міста, що зручно, запастися на зиму овочами і фруктами за цінами трохи нижчими від ринкових, а для фермерів реалізувати власноруч вирощену продукцію.
Нинішньоїосені, як і завжди, активну участь у ярмарках візьмуть переробні підприємства. Варто зазначити, що переробний комплекс Вінниччини один з найпотужніших в державі. Тож основне, щоб був товстий гаманець, а що придбати підкажуть очі. На прилавках будуть: крупи, борошно, олія, молокопродукти, м'ясні та ковбасні вироби, макарони, хлібобулочні і кондитерські вироби, яйця, м'ясо птиці. І, звісно, сало. А також риба, мед тощо. Ярмарок – це і добра можливість для населення безпосередньо у виробників придбати саджанці ягідників і фруктвих дерев.
На перший ярмарок, який відбудеться цієї суботи, привезуть свою продукціюмайже 200 вінницьких товаровиробників. Очікується, що загалом вони вторгують майже 3 мільйони гривень.