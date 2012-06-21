Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Договір про створення та функціонування індустріального парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування» підписано між Вінницькою міською радою, ПрАТ «Українська пивна компанія» і ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія», повідомляє «Урядовий кур’єр».
Завод з виробництва холодильного обладнання – перше підприємство на території індустріального парку. Воно буде введено в експлуатацію на початку вересня цього року, а поки працює в тестовому режимі. Наразі тут працюють 250 робітників. У наступному році на підприємстві планують створити додатково до 750 робочих місць, а з пуском другої черги – ще одну тисячу.
«Сьогодні історична подія для міста Вінниці. На початку вересня розпочинає роботу перша черга заводу UBC Group з виготовлення холодильного обладнання. Кластер – це майданчик, де будуть об’єднанні всі суміжні підприємства, які виготовлятимуть холодильне об’єднання. Важливо, що створюються нові робочі місця, це інвестиційна привабливість для всього нашого міста і гарний знак інвесторам заходити у Вінницю. Маю надію, що це стане поштовхом для економічної активності в місті. Важливо також, що залучення будь-якої інвестиції – це розвиток території в різних напрямках», – зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час підписання договору.
Реалізація проекту передбачає залучення партнерів заводу з виробництва холодильного обладнання, а саме постачальників комплектуючих з теплообмінного обладнання, випарників і конденсаторів, компресорів та систем управління, завдяки чому на території індустріального парку буде створено повноцінний комплекс виробництва холодильного обладнання. Керуючою компанією на конкурсних засадах визначено ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія».
Компанія UBC Group є однією із найбільших виробників промислового холодильного обладнання в Східній Європі та постачає продукцію у 120 країн світу.
За попередніми розрахунками, у 2019 році надходження до бюджету від діяльності індустріального парку становитиме 11,2 млн. грн. від сплати єдиного соціального внеску та 10,5 млн. грн. від сплати ПДФО.