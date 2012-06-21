У форматі креативного простору для підлітків та молоді діятиме клуб за місцем проживання Level 80, який у місті відкрили на вулиці Магістратській. Тут проводитимуть майстер-класи, семінари, лекції, організовуватимуть розвивальні ігри та різноманітні заходи, цікаві для молоді. Є й куточок для книгообміну, де можна принести свою книжку і взяти почитати іншу. Відвідування молодіжного клубу безкоштовне.
Приміщення відремонтували, придбали меблі та комп’ютерне обладнання, встановили металопластикові перегородки для розділення його на зони. При цьому всі роботи з дизайну, розроблення макетів та логотипів молодь виконала сама.
Вінницький міський голова Сергій Моргунов, завітавши на відкриття, подарував молодіжному клубу телевізор та PlayStation. «У мої студентські роки таких клубів не було. Наше завдання — створити певні умови для розвитку. Думаю, що молодь має сама пропонувати те цікаве, чим тут займатися. Важливе живе спілкування», — зазначив міський голова.
Лише цього року у Вінниці відкрили 5 молодіжних клубів за місцем проживання. А загалом у місті їх створили 16, де діти й молодь можуть займатися у гуртках, творчих майстернях, вивчати іноземні мови тощо.