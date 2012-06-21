Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Вінницький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з нагоди до 27-ї річниці Дня Незалежності України провів благодійну акцію «Співпричетність». Для її учасників влаштували подорож по річкі Південний Буг на теплоходах «Ляля Ратушна» та «Микола Пирогов», під час якої дітей частували солодощами. А на березі дітям влаштували розваги та конкурси.
Усі учасники отримали подарунки. В акції взяли участь діти та молодь з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, діти учасників АТО, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, з багатодітних, неповних та малозабезпечених родин, неповнолітні, які перебувають на обліку в центрі апробації та інші. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно зі своїми партнерами організували захід, щоб урізноманітнити життя учасників, зробити його більш цікавим, насиченим позитивними емоціями та новими враженнями.