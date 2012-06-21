Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На території Вінницької міської ради стартував проект «Кids police city», який реалізовують міська централізована бібліотечна система, представники поліції та громадська організація «Культурний всесвіт». Він покликаний, зокрема, нагадати дітям і дорослим Правила безпеки дорожнього руху, підвищити рівень довіри населення до правоохоронних органів та побудувати взаємодію між поліцією і населенням.
Розпочався проект на території бібліотеки-філії №14, що розташована на Хуторі Шевченка. Тут для дітей та їхніх батьків було презентовано конкурсно-розважальну програму «Зелений вогник», облаштовано яскраву фотозону. А також обладнано автотрек з розміткою, знаками та світлофорами. Малеча мала нагоду посидіти за кермом справжнього поліцейського авто. Учасники заходу, які брали участь у конкурсах, отримали пам’ятні подарунки та морозиво.
Під час наступної зустрічі в рамках проекту буде презентовано літературу, настільні ігри, пазли про правила дорожнього руху. Проект «Кids police city» впроваджується за підтримки Інноваційного Фонду з питань взаємодії з громадськістю на засадах партнерства (CPIF), проекту підтримки підготовки поліцейських (РТАС), що реалізовується в Україні компанією «Агрітім Канада консалтинг ЛТД» за фінансової підтримки уряду Канади.